La Seu de Manresa s'omple enun emotiu comiat a Josep de Puig

La basílica de la Seu de Manresa es va omplir de gom a gom ahir al matí en el darrer comiat a l'advocat Josep de Puig, que va morir dissabte passat als 63 anys d'edat de manera sobtada.

Familiars, amics i una nombrosa representació de l'àmbit de l'advocacia a la capital del Bages i també representants polítics i del sector econòmic, que es mostraven molt afectats per la mort de De Puig, van omplir l'església en el que va ser un funeral molt emotiu.

El capellà que va oficiar l'eucaristia va definir De Puig com una «guspira, un home de força que sabia animar la gent per treure-la dels seus problemes», va explicar que era «un defensor de qui es veu acorralat en una situació injusta i sense aprofitar-se de la seva superioritat» i en tot moment va posar èmfasi en la seva professió, la d'advocat.

Al final de la cerimònia, entre forts aplaudiments dels assistents, familiars i amics també van tenir unes paraules d'agraïment i de record per De Puig.

La primera a parlar va ser una de les seves nebodes i també fillola de De Puig, qui el recordava «com el millor padrí que podia tenir» i com una persona generosa a qui «quan volies una cosa només l'hi havies de demanar, encara que potser ja te l'havia fet abans».

Tot seguit, el seu gendre agraïa a De Puig «haver-me deixat ser part de la teva família», mentre que el seu fill va remarcar que continuarà sent el seu «ídol i referent».

Un dels amics d'infantesa del difunt també va recordar els anys d'amistat que els han unit i va compartir els moments que havia passat amb De Puig, com les sortides amb moto, estades al Port del Comte, un indret per al qual De Puig tenia una especial predilecció i on el 2013 ja va tenir un atac de cor quan estava fent una excursió amb raquetes de neu. Al Port li agradava fer rutes de raquetes de neu i rutes a cavall, entre d'altres.

En el funeral també es va recordar la seva implicació en la ciutat de Manresa: el seu pas per la Jove Cambra, el Rotary Club o el Col·legi d'Advocats de Manresa, del qual va ser degà entre els anys 1997 i 2000. A més a més, De Puig va ser conseller del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

De Puig tenia un fill, una filla i a més estava a punt de ser avi.

D'altra banda, és germà de Francesc de Puig, també conegut perquè va ser regidor a l'Ajuntament de Manresa per CiU durant dos mandats i cap de llista en les eleccions municipals del 1999.