La sala Stroika condemna «l'agressió de caràcter homòfob» de dissabte

La sala Stroika ha condemnat públicament l'agressió homòfoba a Manresa que va tenir lloc dissabte passat a prop de la sala, al polígon del Dolors, a la sortida d'una festa al recinte.

Així, la sala de festes reitera «el nostre compromís en la gestió d'un espai on no es toleren actituds ni comportaments de caire sexista, homòfob o xenòfob», i defensa la seva actuació quan van tenir lloc els fets: «La víctima va alertar de l'agressió el personal de la sala, que va oferir immediatament un servei de primeres cures i va gestionar l'arribada del SEM, a més d'atendre emocionalment la víctima durant els primers moments posteriors a l'agressió».

Els fets van tenir lloc al voltant de les 5 de la matinada, quan Noè Hands, un jove homosexual de 19 anys i veí de Castellgalí, va arribar al cotxe després de sortir de la festa. Just al moment d'obrir el maleter, explica que «em vaig trobar una persona al costat i em va clavar un cop de puny a la cara». El jove afirma que va rebre el cop de puny sense que ni llavors ni abans hagués intercanviat cap paraula amb l'agressor, i està convençut que va ser per la seva condició sexual. El jove assegura que no coneixia de res el seu agressor i es mostra segur que el va seguir des de dintre de la sala.