El xoc frontal d'un camió i un cotxe provoca un vessament a Esparreguera

La topada frontal entre un turisme i un camió cisterna ha provocat una fuita de gasoil al quilòmetre 2 de la carretera B-231, a Esparreguera. El xoc entre els dos vehicles s'ha produït quan faltaven pocs minuts per 7 de la tarda i com a conseqüència de l'impacte, la cisterna del camió ha patit una fuita que li ha fet perdre part del gasoil que transportava.

A més, com a conseqüència de l'accident la carretera, que uneix Esparreguera amb Piera, ha estat tallada totalment durant uns tres quarts d'hora mentre es portaven a terme les tasques necessàries per tal de poder taponar la fuita i fer un transvassament del gasoil a un altre vehicle de l'empresa. En l'operatiu hi han participat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.