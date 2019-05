Detenen a Igualada un conductor amb el carnet retirat que va fugir

La Policia Local d'Igualada va detenir dilluns a la nit, després d'una espectacular persecució pels carrers de la ciutat, un veí de Santa Margarida de Montbui que circulava de forma temerària i amb el permís de conduir retirat, entre altres infraccions.

Segons va relatar ahir la Policia Local d'Igualada en un comunicat, dilluns, passades les 10 de la nit, agents del cos van detectar que un vehicle se saltava dos semàfors en vermell al carrer de la Soledat de la capital anoienca.

Quan per part dels agents policials se li va indicar, dues vegades seguides, que s'aturés, el conductor va fugir a una gran velocitat. I al llarg d'aproximadament quatre quilòmetres, el conductor va intentar escapar-se de la policia tot conduint d'una manera perillosa per als altres usuaris de la via, amb els llums apagats, fent avançaments i entrant a les cruïlles sense respectar les preferències de pas.

Finalment, el conductor en qüestió va ser interceptat a l'avinguda de la Pietat d'Igualada, on es va procedir a la seva detenció.

El conductor, de 35 anys d'edat i veí de Santa Margarida de Montbui, tenia el permís de conducció suspès per decisió judicial, circulava amb un vehicle que no disposava de l'assegurança obligatòria i, a més a més, tenia caducada la Inspecció Tècnica de Vehicles, encara que això, a primer cop d'ull no era visible perquè el conductor havia manipulat l'adhesiu del vehicle.

Contra l'arrestat es van practicar diligències penals per presumptes delictes de conducció temerària, conducció amb el permís suspès, resistència i desobediència greu a l'autoritat i falsedat documental.

L'home també va ser posat a disposició judicial i el vehicle que conduïa es va traslladar al dipòsit municipal.