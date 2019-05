Un veí evita dos robatoris en una setmana al carrer del Carme

Un veí del carrer del Carme de Manresa va evitar, en una setmana de diferència, que entressin a robar a l'edifici on viu en dues ocasions, un cop dels quals s'hi va enfrontar. Segons explica el propietari d'un edifici reformat d'aquest carrer els fets van passar amb una setmana de diferència.

En la primera ocasió, fa ja dues setmanes, un dels inquilins del bloc va detectar que hi havia un grup de joves que estava intentant accedir a un habitatge ubicat en aquest cèntric carrer de Manresa tot desmuntant una claraboia.

Segons explica aquest propietari, un cop van ser vistos i alertats pel veí que s'hi va enfrontar, el grup format per diversos joves va desistir de la seva acció i va acabar marxant.

Quan tot just feia una setmana que van passar aquests fets, explica, també un grup de joves va intentar entrar al mateix edifici. Assegura que després de trucar al timbre i que en un primer moment no pogués respondre, els joves van accedir a l'interior de l'immoble. Un cop els joves eren dins, l'inquilí va sentir soroll a l'escala, on alguns estaven clavant puntades de peu a una porta per esbotzar-la. Tot i això, explica que quan va descobrir-los, els joves li haurien assegurat que s'hi havien dirigit allà per un anunci de venda d'una bicicleta i van marxar.

De fet, fa uns mesos, la presència d'un grup joves va generar malestar a la zona. De totes formes, altres veïns i comerciants consultats ahir per Regió7, que prefereixen mantenir-se en l'anonimat, asseguraven que fa unes setmanes la presència policial a la zona s'ha incrementat, amb patrulles que hi passen en diverses ocasions al llarg de la tarda i del vespre a la zona del mateix carrer del Carme i de la plaça dels Infants, ara ja no hi són. Tot i això, reclamen més seguretat i que s'eviti la degradació del centre històric.