Els lladres entren a dos domicilis d'Avià en una sola nit i l'Ajuntament estudia instal·lar càmeres al carrer

Avià ha registrat dos robatoris en una sola nit, aquesta setmana, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Regió7. En concret, els fets van tenir lloc la nit dimarts a dimecres i els lladres van aconseguir emportar-se joies i diners d'un dels domicilis, al qual van accedir per la finestra.

Els fets han generat alarma Avià i veïns de la població s'han començat a mobilitzar amb una recollida de firmes per reclamar a l'Ajuntament que es portin a terme més accions que xerrades informatives dels Mossos d'Esquadra, tal com s'ha fet en ocasions anteriors quan s'han produït fets similars. En aquest sentit, el grup de veïns reclama la instal·lació de càmeres de vigilància als carrers del municipi.

Per la seva banda, el consistori també ha reaccionat i ha convocat per a avui, a 2/4 de 10 del matí, una reunió amb responsables dels Mossos d'Esquadra i també amb representants d'una empresa de càmeres de vigilància per abordar la qüestió. La reunió és oberta als veïns i tindrà lloc a l'ajuntament d'Avià.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, va assegurar ahir a Regió7 que, «independentment del que s'ha robat, hem de respondre davant d'una situació que genera inseguretat i angoixa entre els veïns».

En aquest sentit, i responent a la demanda dels veïns que han iniciat la campanya per reclamar càmeres de vigilància als carrers del municipi, Canals explicava que la intenció del consistori és consultar la possibilitat d'incorporar aquests dispositius amb els mateixos veïns del municipi, i també assenyalava que cal estudiar-ne la legalitat, ja que la instal·lació d'aquests aparells a la via pública està molt regulada per part de les lleis sobre protecció de dades i privacitat.