Quatre ferits en un xoc múltiple a Castellbell

Quatre persones han resultat ferides de caràcter menys greu en un xoc entre tres vehicles a la C-55, al quilòmetre 16, a l'alçada de Castellbell en direcció Manresa.

El xoc s'ha va produït per un encalçament entre tres vehicles. L'accident va tenir lloc quan faltaven cinc minuts per les cinc de la tarda encara que des d'una hora abans, ja hi havia trànsit intens a la zona que provocava uns 2 quilòmetres de retencions.

Com a conseqüència del xoc, una dona de 26 anys ha patit dolor cervical; dos homes, de 40 i 68 anys, han patit diverses contusions i una altra dona de 63 anys ha patit també dolor toràcic i cervical. Els ferits han estat traslladats en dues ambulàncies del SEM a l'hospital de Sant Joan de Déu.