Tres vehicles xoquen a la C-55, a Castellbell

Tres cotxes han xocat aquesta tarda a la C-55. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 16 en direcció Manresa a l'alçada de Castellbell i el Vilar. L'accident ha estat per l'encalç de tres vehicles a la calçada i de moment es desconeix si hi ha ferits i els serveis d'emergències han rebut l'avís a quant faltaven cinc minuts per les cinc de la tarda. En aquest punt, ja des d'aproximadament una hora abans s'hi estaven produint retencions que encara continuen.