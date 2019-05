Busquen una dona que s'ha perdut mentre feia una excursió a Cabrera d'Anoia

Els Bombers estan buscant una dona de 66 anys que s'ha perdut aquest dissabte a la tarda a Cabrera d'Anoia mentre feia una excursió en grup. Els companys l'han perdut de vista, no l'han localitzada i han avisat els Bombers a les 17.08 h. El grup feia una caminada a la zona de Canaletes, i concretament estaven al salt de la mà de la dona. Bombers s'ha desplaçat a l'àrea on se l'ha perdut de vista amb sis dotacions, entre les que hi ha la unitat canina i l'helicòpter dels GRAE, i també estan participant en la recerca membres de Protecció Civil.