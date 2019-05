Un cotxe surt de la via a Sant Martí Sesgueioles

La nit de dissabte a diumenge es va produir un accident al terme de Sant Martí Sesgueioles (Anoia), a la BV-1001. Un turisme va sortir de la via al punt quilomètric 3. L'avís es va donar quan faltaven cinc minuts per a la mitjanit. En va resultar una persona contusionada, que va ser traslladada a l'Hospital d'Igualada. Hi va treballar una dotació dels Bombers.