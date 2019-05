CCOO denuncia dues noves agressions a Lledoners

CCOO ha denunciat que els funcionaris de presons de Lledoners han rebut dues noves agressions aquest cap de setmana. El sindicat exigeix al departament de Justícia de la Generalitat que prengui mesures davant del que considera un increment de les agressions als treballadors dels centres penitenciaris catalans.

De les agressions que han tingut lloc aquest cap de setmana, la primera va passar dissabte, quan un intern que era al mòdul de règim tancat es va llançar sobre un funcionari que l'havia anat a buscar perquè sortís al pati. La segona agressió, segons explica Òscar B., de la secció sindical de CCOO de Lledoners, va tenir lloc diumenge, també al mateix mòdul de règim tancat, quan en treure un intern de la cel·la aquest va propinar un cop de puny al funcionari que l'havia anat a buscar. En aquest cas, el treballador va necessitar atenció mèdica, segons explica el representant sindical.

Segons CCOO, sindicat majoritari a Lledoners, aquest centre penitenciari s'havia mantingut al marge del que asseguren que és una tendència creixent d'agressions a funcionaris de presons a la resta de centres de Catalunya, però que ara la dinàmica també es dona al centre bagenc.

De fet, CCOO recorda que fa dues setmanes un pres ja va intentar agredir un treballador amb una fulla d'afaitar, i assegura que si es manté la tendència dels últims mesos les agressions a funcionaris de Lledoners poden doblar les que hi va haver l'any passat.

El sindicat exigeix al departament de Justícia i a la direcció del centre que «adoptin mesures per evitar aquesta espiral d'augment constant d'agressions als centres penitenciaris i a Lledoners». En un comunicat també exigeix «voluntat política, que fins ara no hi ha hagut en bloquejar el grup de treball d'agressions», i que es consideri els treballadors de les presons «agents de l'autoritat perquè cap agressió quedi impune». També acusa el departament d'aplicar «de manera conscient i voluntarista a través dels seus equips directius una política respecte als interns que afecta de manera molt negativa la seguretat dels treballadors», que «ignora la virtut de la dissuasió i no desincentiva l'ús de l'agressió per part dels interns».

El departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, consultat per Regió7, va declinar ahir fer valoracions sobre el comunicat sindical.