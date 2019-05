Jutgen dos igualadins per planificar una agressió a una dona

L'Audiència de Barcelona jutjarà a partir d'avui dos acusats de planificar una agressió a Igualada. Els acusats s'enfronten a un any i mig de presó per planificar l'agressió i la fiscalia demana per a un d'ells, a més, dos anys d'ingrés penitenciari per un delicte d'amenaces. Segons la fiscalia, els fets van tenir lloc l'agost del 2012, quan L.M.M., de nacionalitat espanyola, i S.K., de nacionalitat ucraïnesa, van demanar a dos individus –que no estan acusats– que agredissin una dona de Vall-bona d'Anoia a canvi de diners. Es van reunir en un bar d'Igualada i van parlar, fins i tot, de matar la dona si estava sola a casa, segons l'escrit de la fiscalia.

Els dos homes als quals es va encarregar l'agressió es van dirigir al domicili de la dona, a Vallbona, per inspeccionar la casa, situada en una urbanització del municipi, i havien de col·locar una càmera de vídeo per tenir controlat l'accés a l'habitatge.

Per altra banda, L.M.M. va amenaçar en diverses ocasions, per telèfon i en persona, la dona i el seu marit dient-los que «anessin amb compte» perquè «Déu posa cadascú en el seu lloc», i els preguntava pels nens i afegia que «pobres, ells no en tenen cap culpa». La fiscalia, a més, demana que cap dels acusats no s'apropi a menys de 500 metres de la dona que volien agredir i el seu marit.