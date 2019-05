Una obra de teatre sensibilitzarà estudiants per una revetlla segura

arxiu particular

L'obra està adreçada a alumnes de primària i secundària

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la campanya «Revetlles amb precaució» amb la primera representació de l'obra de teatre A foc lent, que es fa al Pont de Suert, i que també es podrà veure a Manresa.

Aquesta campanya de sensibilització, que es fa per quart any consecutiu, permet apropar de forma amena i divertida als escolars els principals consells de seguretat per una revetlla segura.

L'obra de teatre, interpretada per la companyia Milnotes, serà representada davant més d'un miler d'alumnes de diverses edats (sobretot de cicle superior de primària) en més d'una desena de sessions per diferents localitats catalanes. Enguany s'ha fet un esforç per portar les representacions a teatres o auditoris de més capacitat per poder arribar a un nombre més gran d'alumnes.

A foc lent és una obra de teatre que té per objectiu fer conèixer quins són els consells que s'han de seguir per manipular material pirotècnic i per gaudir d'una revetlla amb seguretat.

Alguns dels aspectes que surten al llarg de l'obra són el recordatori de no posar mai petards en ampolles ni llançar-los a prop de zones forestals o contra ningú; no encendre petards dins les cases, o que no s'han de cremar papers a les fogueres, entre d'altres. A Manresa, l'obra es representarà al Conservatori en una doble sessió, a 2/4 de 10 i a les 11 del matí.