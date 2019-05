Crema un contenidor a la Pujada Roja

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest dimecres al vespre per apagar un foc que s'ha declarat en un contenidor a la Pujada Roja de Manresa. Segons ha pogut saber aquest diari, l'incendi ha començat poc abans de les 8 i s'hi ha desplaçat una dotació que a hores d'ara encara hi està actuant. No s'ha informat sobre les causes del foc.