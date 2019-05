Jutgen un exempleat i un denunciant per robar una màquina i vendre-la al Marroc

Un grup de sis persones serà jutjat la setmana que ve a Manresa pel robatori d'una màquina anivelladora a Artés i voler-la vendre al Marroc. La màquina, valorada en uns 150.000 euros, era d'una empresa que participava en les obres de desdoblament de l'eix Transversal. La fiscalia demana penes d'entre dos anys i mig i sis de presó per als acusats.

Segons el relat de la fiscalia, entre els implicats en el robatori hi hauria un extreballador de l'empresa propietària de la màquina i també un dels denunciants dels fets perquè considera que ho va fer per por que l'impliquessin en els fets si era descobert.

El robatori es va cometre la nit del 29 al 30 de novembre del 2012 quan la màquina estava estacionada a la cruïlla entre l'eix Transversal i la carretera que uneix Artés amb Cabrianes. Segons la fiscalia, A. E. C. va robar la màquina després que M. L. E. C., extreballador de l'empresa d'excavacions i que també havia treballat amb la màquina robada, li hagués explicat com posar-la en marxa. També segons el fiscal, el presumpte lladre, aleshores, va vendre la motoanivelladora a A. K. a través de dos intermediaris que van rebre comissions de 1.210 i 3.000 euros, que, com A. K., segons el fiscal, coneixien l'origen il·lícit de la màquina.

Precisament va ser A. K. qui va interposar una denúncia davant de la Guàrdia Civil, segons el fiscal, perquè volia «eludir la seva responsabilitat en els fets». Segons el fiscal, A. K. va pagar una comissió de 1.100 euros a un altre intermediari, que treballava per a Metropolitana de Transportes perquè facilités l'exportació de la motoanivelladora al Marroc, cosa que es va fer el mateix 30 de novembre del 2012.

Finalment, la motoanivelladora en qüestió va ser recuperada pel seu propietari el 17 de gener del 2013 al Port de Barcelona.

Pel que fa a les penes, la fiscalia demana sis anys de presó per a A. E. C. -tres per robatori amb força i tres per falsedat en document oficial- a més d'una multa de 5.475 euros. Per a M. L. E. C. demana de dos anys i mig de presó també per robatori amb força.

Per a A. K., que és qui va denunciar els fets, el fiscal demana que se'l condemni a tres anys de presó per un delicte continuat de falsedat documental i dos per encobriment. També demana per a ell dues multes, una de 5.475 euros i una altra de 9.000 euros.

Per a la resta d'implicats que van actuar com a intermediaris, el fiscal demana dos anys de presó per encobriment i tres per falsedat documental, a part d'una multa de 5.475 euros. A més, reclama que els sis implicats indemnitzin amb 2.888 euros l'empresa propietària de la motoanivelladora pels perjudicis ocasionats.