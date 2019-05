Un turisme s'accidenta i bolca a Gironella

Un turisme s'ha accidentat aquest dijous a la matinada a Gironella, al quilòmetre 32 de la carretera C-62. Segons han informat fonts dels Bombers, el cotxe ha sortit de la via i ha bolcat, per causes que es desconeixen. Malgrat tot, el conductor ha resultat il·lès. L'accident ha tingut lloc a 3/4 de 4 de la matinada.