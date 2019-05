Un cotxe desfrenat cau per les escales de la plaça Onze de Setembre

Un cotxe s'ha desfrenat aquest divendres al migdia a la Pujada del Castell, a Manresa, i ha acabat caient per les escales de la plaça Onze de Setembre. La Policia Local i una dotació de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets.

El vehicle ha baixat el primer tram d'escales amb el cul enrere i amb la part posterior del cotxe ha trencat la barana de pedra. El cotxe ha fet caure parts de la barana de pedra a la vorera de la plaça, on no hi passava ningú en aquell moment. La mateixa barana podria haver estat el fre perquè el vehicle no acabés estimbat al nivell inferior de les escales.