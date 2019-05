Cremen 200 metres quadrats de matolls a Sant Joan, al costat del riu

Uns 200 metres quadrats de matolls van cremar ahir al vespre a Sant Joan de Vilatorrada, al costat del riu Cardener. Segons fonts dels Bombers, el foc es va declarar a les 20.06 h al polígon industrial del Pla dels Vinyats. Hi va treballar una dotació. L'incendi es va poder apagar ràpidament i no hi va haver altres danys materials, segons les mateixes fonts.