Denunciat per danys a jaciments de l'Anoia, la Cerdanya i Martorell

Els agents rurals han denunciat una persona al domicili del qual es van trobar restes òssies fossilitzades de diversos jaciments d'arreu de Catalunya, entre els quals figuren Can Vidal i Riera de Claret, dels Hostalets de Pierola; de la Pedrera d'Olopte, a Isòvol; i també de Costablanca de Martorell. En concret se l'ha denunciat per espoli i danys a jaciments arqueològics i paleontològics, que estan castigats amb penes de fins a tres anys de presó.

Aquesta persona, segons van explicar ahir els Agents Rurals en un comunicat, va ser sorpresa excavant de manera il·lícita unes restes paleontològiques al Vallès Occidental. Arran d'això es va obrir una investigació en el marc de la qual es van localitzar nombroses restes fòssils d'invertebrats i vertebrats al seu domicili.

Les investigacions es van iniciar el 28 d'abril passat, quan els Agents Rurals van sorprendre una persona que estava excavant de manera il·lícita en un jaciment paleontològic del Vallès Occidental. Aquest fet, així com el resultat de les primeres investigacions fetes per membres del Grup de Suport a l'Administració de la Justícia (GECAJ) del Cos d'Agents Rurals, van ser posades en coneixement del jutjat de guàrdia de Sabadell, que va autoritzar una entrada i l'escorcoll al domicili del denunciat. Va ser durant les diligències practicades al domicili de l'investigat que es va localitzar una gran quantitat de restes fòssils d'arreu de Catalunya. Així mateix, la persona investigada disposava de productes i eines per a la neteja i conservació de les restes fòssils.

Segons els agents rurals són especialment destacades les restes òssies fossilitzades de vertebrats, que pertanyen a jaciments paleontològics molt rellevants de Catalunya, alguns dels quals referents europeus. En concret, les restes pertanyen a més de 10 jaciments paleontològics del període del miocè, que històricament han aportat importants restes de vertebrats, entre els quals l'homínid més antic documentat de Catalunya i amb una antiguitat de 9 milions d'anys.

A part de les restes pertanyents a jaciments de la Catalunya Central, els jaciments més destacats dels quals es van trobar restes al domicili del denunciat són el de Can Llobateres (Sabadell), Can Poal (Terrassa) i el Molí Calopa (Rubí).