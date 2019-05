Detingut el propietari d'un gos potencialment perillós, a Manresa

La Policia Local de Manresa va detenir aquest dijous el propietari d'un gos potencialment perillós.

El detingut és un veí de la ciutat de 35 anys d'edat i els agents el van veure quan estava assegut amb el gos sense lligar i sense morrió a una terrassa del passeig de Pere III, cap a 2/4 de 6 de la tarda, a prop d'un parc ple d'infants. A més, l'home presentava signes d'embriaguesa. Els agents li van requerir que el lligués i presentés la documentació necessària per poder tenir un gos d'aquest tipus. L'home, però, no disposava d'aquesta documentació.

Un cop el van identificar, els agents van constatar que l'individu no estava habilitat per tenir gossos potencialment perillosos a més d'una ordre de decomís de l'animal per més de 10 infraccions a la normativa de gossos, entre les quals hi ha atacs a altres animals.

L'home es va resistir al decomís de l'animal, desobeint els agents de forma reiterada i mostrant resistència activa, motiu pel qual va ser detingut i imputat per desobediència i resistència activa a agents de l'autoritat.