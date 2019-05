L'Audiència Nacional condemna a 18 mesos de presó un dels socis de Petromiralles

ARXIU PARTICULAR

Josep Maria Torrens ARXIU PARTICULAR

L'Audiència Nacional ha condemnat a Josep Maria Torrens, un dels propietaris del grup Petromiralles, a 18 mesos de presó per defraudar Hisenda 5,7 milions d'euros en IVA entre 2009 i 2010 a través de la societat Hercobús, creada d'esquena a el seu germà per multiplicar els seus guanys personals. L'empresa és originària de Santa Maria de Miralles municipal del qual Josep Maria Torrens va ser alcalde entre el 2007 i el 2015.

En la sentència coneguda aquest divendres, la secció tercera de la sala penal imposa penes que oscil·len entre l'any i els quatre mesos de presó per a tres acusats, que hauran d'indemnitzar de forma conjunta i solidària al fisc amb la quantitat defraudada, ja els que aplica com a circumstància atenuant les dilacions sofertes per la causa.

Els magistrats absolen, en canvi, a la resta d'implicats en la trama, inclòs a Pere Torrens, un altre dels propietaris del grup, del qual "no consta que tingués cap participació en el frau ordit i executat per Josep Maria".

De fet, prossegueixen, la defraudació de l'impost de l'impost sobre el valor afegit (IVA) "es va efectuar en favor d'una empresa fantasma que només va beneficiar al seu germà, en perjudici dels interessos de Pere Torrens com a amo de Petromiralles", que va incórrer en despeses i va perdre els beneficis que podia haver guanyat amb la venda minorista de l'hidrocarbur a tercers.

Durant el judici, l'ara absolt es va desmarcar de qualsevol tipus d'irregularitat ja que, com a encarregat de la logística de la companyia, no estava al corrent de la gestió administrativa del negoci, arguments que avala la sala.

El relat entén provat que Josep Maria Torrens va crear "ad hoc" Hercobús per culminar el seu pla de crear una societat "truita", dirigida per ell, que fes la competència al propi grup familiar venent carburants a preus més baixos, aconseguint uns "enormes beneficis "que es multiplicaven," en no haver de repartir els guanys amb el seu germà ".

Va ser així com es va aliar, almenys des de principis de 2008, amb un antic col·laborador de Petromiralles, Mohammad Reza, "home de palla" de la nova empresa.

Incomplint la normativa, tots dos van aconseguir "no només captar el mercat, sinó obtenir uns guanys impensables amb aquesta activitat al vendre el producte sense complir amb les càrregues fiscals, sabent que seria detectat".

Tot i el risc van continuar amb l'operativa comptant que Hisenda trigaria "un temps" a investigar-, el suficient per obtenir "substanciosos beneficis il·lícits amb l'evasió del pagament d'impostos", ocultant la titularitat real de Hercobús i confiant que, quan es descobrís, "no es trobaria persona solvent alguna a qui poder reclamar".

Per garantir aquest últim extrem, van contactar amb Emili Miramunt, al qual es va nomenar administrador i propietari únic de la companyia malgrat que "no tenia treball i de diners per tal adquisició" fictícia.

Els fets als quals es refereix la sentència, que pot ser recorreguda en cassació davant del Tribunal Suprem, se centren en la peça separada del cas Petromiralles, causa principal pel suposat frau de l'IVA en gasolineres de Catalunya entre 2011 i 2013, per valor de 147 milions d'euros, i presumpta alteració del preu del petroli.