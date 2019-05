Lledoners ja es prepara pel retorn del presos independentistes

La presó de Lledoners ja s'està preparant per un eventual retorn dels presos independentistes al centre per un cop acabi el judici al líders independentistes. Segons ha pogut saber Regió7, ja hi ha alguns moviments previstos al centre penitenciari i per tenir disponibles les cel·les individuals per a ells.

Es tractaria de les mateixes set celes que ja van ocupar mentre esperaven la celebració del judici, al mòdul 2 del centre penitenciari bagenc.

En aquests moments, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull, Josep Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Quim Forn estan a la presó de Soto del Real per poder assistir al judici que se celebra a la seu del Tribunal Suprem, a Madrid.

Els set presos ja van ser a Lledoners des del 4 de juliol de l'any passat i fins l'1 de febrer, quan van tornar a marxar a les presons madrilenyes per assistir al judici.

L'última sessió del judici al Tribunal Suprem està prevista pel proper 12 de juny.