El TSJC ratifica les penes de cinc i tres anys al pare i la mare de Nadia per estafa

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència de l'Audiència de Lleida que va condemnar a cinc anys de presó i a pagar una multa de 3.000 euros el pare de la menor Nadia, Fernando Blanco, per un delicte d'estafa continuada i agreujada per utilitzar la malaltia de la seva filla, afectada de tricotiodistròfia, com un engany per aconseguir diners de tercers en concepte de donacions, i la mare, Marga Garau, a tres anys i sis mesos i a pagar una multa de 2.400 euros.

La sentència del TSJC, a la qual ha tingut accés Europa Press, anul·la la part civil i penal, i demana a l'Audiència de Lleida que torni a redactar la sentència amb una individualització dels perjudicats als qui s'ha d'indemnitzar i concretar les quantitats.

La sentència de l'Audiència de Lleida, que va ser recorreguda pel pare i la mare, va considerar acreditat que tots dos es van enriquir amb 402.232,65 euros i els va condemnar a fer front a una indemnització a cadascuna de les persones perjudicades pel seu engany com a responsables civils.

En declaracions a Europa Press, l'advocat de la mare, Alberto Martín, ha avançat que està valorant la possibilitat de presentar un recurs contra la sentència al Tribunal Suprem.

La sentència de l'Audiència va considerar provat que la nena pateix tricotiodistròfia, malaltia genètica de les catalogades com a rares que provoca alteracions cutànies, oftalmològiques i trastorn del desenvolupament i del llenguatge en un context d'intel·ligència límit, encara que sense risc vital imminent.

La sentència de l'Audiència assenyalava que, aprofitant la malaltia de la menor, els pares "van urdir un pla per obtenir un lucre patrimonial il·lícit", constituint l'Associació Nadia Nerea per la tricotiodistròfia i malalties rares de les Balears, i figuraven en els seus estatuts com a president l'acusat Fernando Blanco i com a tresorera l'acusada Margarita Garau.

En el judici, que es va celebrar a Lleida entre els dies 1 i 5 d'octubre del 2018 i en acabar, en fer ús de l'última paraula, el pare ha afirmat que el fiscal, en demanar sis anys de presó per a ell i per a la seva dona, la qual cosa demanava era "condemnar Nadia".

Mirant al tribunal i plorant, el pare va afirmar: "No són llàgrimes de cocodril, intento mantenir-me ferm. Mai no he fet d'actor ni cinema, la meva dona sempre ha fet el que jo li he dit. Mai no m'ha demanat cap paper".

Marga Garau, per la seva banda, va dir que mai no ha utilitzat la seva filla, que el seu objectiu era estar amb la nena i que Fernando era "un bon pare".