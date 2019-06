Un motorista resulta ferit greu en un accident a la carretera de Sant Llorenç de Morunys

Un motorista ha resultat ferit greu aquest dissabte al matí en un accident a la carretera LV-4241, que va de Berga a Sant Llorenç de Morunys. Segons les primeres informacions, l'home hauria caigut amb la moto al quilòmetre 38 en direcció a Sant Llorenç, al terme municipal de Guixers (Solsonès), per causes que es desconeixen. L'accident ha tingut lloc a les 11.49 h. El motorista està sent atès per personal del SEM al lloc dels fets, on s'ha traslladat també un helicòpter medicalitzat que és previst que l'evacuï a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Una dotació de Bombers també ha actuat al lloc de l'accident.