La presó de Lledoners es prepara per al retorn dels presos independentistes

La presó de Lledoners ja s'està preparant per a un eventual retorn dels presos independentistes al centre per un cop acabi el judici als líders independentistes. Segons ha pogut saber Regió7, a la presó ja hi ha alguns moviments al centre penitenciari i s'han buidat les set celes que haurien d'ocupar.

Es tractaria de les mateixes set cel·les que ja van ocupar mentre esperaven la celebració del judici, al mòdul dos.

En aquests moments Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull, Josep Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Quim Forn, que són els que van estar a Lledoners, estan a la presó de Soto del Real per poder assistir al judici que se celebra a la seu del Tribunal Suprem, a Madrid.

Per la seva banda, Dolors Bassa i Carme Forcadell, que també estan a la presó, a Catalunya van ser recluses a Puig de les Basses, a Figueres, i al Catllar, a Tarragona, respectivament.

Els set presos ja van ser a Lledoners des del 4 de juliol de l'any passat fins a l'1 de febrer, quan van tornar a marxar pel judici.

L'última sessió del judici al Tribunal Suprem previsiblement serà el 12 de juny quan els acusats tindran el torn d'última paraula. En concret, cadascun dels 12 acusats tindran quinze minuts. La sentència previsiblement arribaria després de l'estiu.

Malgrat els preparatius, la decisió sobre si els presos independentistes tornen o no a Catalunya no depèn de la Generalitat. El trasllat que es va fer el juliol de l'any passat el va autoritzar el ministeri de Justícia després que el jutge no s'hi oposés. Ara, la decisió tornarà a dependre del Govern espanyol, en el cas que un cop acabat el judici el presos no surtin en llibertat, possibilitat que va apuntar Xavier Melero, advocat de Quim Forn, que considera que un cop s'acabi el judici ja no existiran els motius amb els que el Tribunal Suprem ha argumentat fins ara la seva decisió de privar-los de llibertat.