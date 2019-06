Cremen 200 metres quadrats de sotabosc a Castellgalí

Uns 200 metres quadrats de sotabosc van cremar ahir a la nit a Castellgalí, al nucli de població de Mas Planoi. El foc es va declarar a 2/4 de 10 de la nit per causes que es desconeixen. Una dotació dels Bombers va treballar per apagar el petit incendi forestal, que va ser extingit a les 23.17 h.