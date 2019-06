Un ferit greu i set persones ateses per inhalació de fum en un incendi a Girona

ACN | Girona

Una persona ha resultat ferida greu i set més lleus en haver de ser ateses per inhalació de fum en un incendi d'habitatge aquest diumenge a la tarda al carrer Port Lligat 12 de Girona, segons els darrer balanç dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El ferit més greu ha hagut de ser evacuat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona mentre que la resta d'afectats estan pendents de trasllat. El foc ha començat al quadre de comptadors d'un edifici de tres plantes quan faltaven cinc minuts per dos quarts de quatre i 25 minuts més tard ja s'ha donat per controlat. Els veïns han hagut de ser evacuats amb un vehicle escala. Fins al lloc, s'hi han desplaçat nou dotacions dels Bombers de la Generalitat.

(En aquesta notícia, s'ha actualitzat el nombre de ferits i s'ha afegit que la persona ferida greu ha estat traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona)