Quatre vehicles de Bombers apaguen un foc de superfície a Cercs

Quatre vehicles de Bombers van treballar ahir a la nit per apagar un foc de superfície a Sant Jordi de Cercs (Cercs), al Berguedà. L'incendi es va declarar a les 10 de la nit i va cremar fins a les 11. Minuts després es va donar per extingit. Segons fonts dels Bombers, va afectar, a baixa intensitat, la vegetació que hi ha al costat del riu a la zona del camí de la Font del Rei.