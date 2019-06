Denunciada penalment per un positiu per alcoholèmia

Una conductora de 41 anys i veïna d'Artés va ser denunciada per per un delicte contra la seguretat del trànsit per donar un positiu en un control d'alcoholèmia a Manresa. El control es va fer el passat dissabte a les 5 de la matinada a la plaça de la Bonavista de la capital del Bages i la conductora va donar 0,71 mg/l en aire aspirat en la primera de les proves practicades i un resultat de 0,72 en la segona.

Arran d'aquest resultat en les proves practicades, la Policia Local de Manresa va iniciar diligències per un delicte contra la seguretat del trànsit.