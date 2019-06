Rescatats dos joves excursionistes que s'havien perdut de nit a Montserrat

Dos excursionistes van ser rescatats la nit de dissabte a Montser-rat, al Bruc. Segons fonts dels Bombers, els joves, un noi i una noia, s'havien desorientat en fer-se de nit mentre recorrien el camí dels Aurons. Van ser trobats per una unitat GRAE dels Bombers a la zona dels Ecos a les 23.45 h. El cos de rescat havia rebut l'avís a les 21.24 h.



Segons les mateixes fonts, els excursionistes van ser trobats sans i estalvis, tot i que molt cansats perquè feia moltes hores que caminaven. Els bombers els van acompanyar de baixada al lloc on havien aparcat el cotxe i no va caldre traslladar-los a cap centre mèdic. En les tasques de recerca també hi van participar dues dotacions terrestres dels Bombers.