Condemnen dos exresponsables del Parc Motor de Castellolí a dos anys de presó per la mort d'un infant

Dos exresponsables del Parcmotor de Castellolí han estat condemnats a dos anys de presó per la mort d'un infant de 7 anys al circuit el 13 de juny del 2010. En concret, els condemnats són l'expresident de la Fundació Catalana per l'Esport del Motor, Àngel Viladoms, i l'exdirectora del Circuit Parcmotor, Eva Hita, per un delicte d'homicidi per imprudència greu, segons avançava ahir Infoanoia.cat.

La sentència del jutjat penal 1 de Barcelona i que es es pot recór-rer, considera els dos condemnats responsables d'un delicte d'imprudència greu. En concret, el nen va relliscar amb la graveta d'un pont d'accés i va caure entre els barrots de la barana a la pista del circuit des d'una alçada d'uns set metres. Va ser ingressat a l'hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, on va morir poc després. El nen i els seus pares havien anat al circuit per veure uns entrenaments que s'hi feien aquell dia.

Segons la sentència, el pont en qüestió «no tenia les mínima mesures de seguretat», no tenia vorera o espai diferenciat per a vianants i vehicles i no estava asfaltat adequadament. A més, la distància entre barrots de la barana era de 30 centímetres, una distància excessiva segons la normativa.

A més a més, el dia que va tenir lloc l'accident el circuit no tenia llicència ambiental i el pont per on va caure l'infant es va construir després que el circuit obtingués la llicència ambiental provisional. Segons la sentència, el circuit no tenia la llicència perquè calien «unes mesures correctores que no s'havien executat a data de l'accident».

La sentència també considera que el dia dels entrenaments, Viladoms i Hita van infringir «el deure mínim de cura exigible als seus respectius càrrecs» i que «no van adoptar les mesures de precaució adequades, van permetre el pas lliure pel pont als espectadors en les jornades que es van organitzar, sent conscients que persones el creuarien a peu el 13 de juny del 2010, provocant el resultat de la mort del menor».

La sentència també destaca que la primera llicència del projecte de circuit no incloïa el pont on va tenir lloc l'accident ni el pàdoc i que, a més, Viladoms havia encarregat les baranes del pont a «un amic sense experiència en aquest tipus d'obres».