Un conductor amb el carnet suspès intenta fer-se passar per una altra persona, a Manresa

La Policia Local de Manresa ha imputat un home per un delicte contra la seguretat del trànsit, usurpació d'identitat i desobediència. La investigació, que ara ha culminat, va començar el passat 7 de maig a la tarda quan un home que conduïa un turisme BMW amb matrícula francesa va ser aturat al carrer del Bruc.

El conductor anava indocumentat i va ser traslladat a les dependències de la policia local de Manresa per tal de poder esbrinar qui era realment. Ara, un cop finalitzada la investigació s'ha pogut determinar que el conductor tenia el permís de conduir retirat per causes mèdiques i també havia perdut la totalitat dels punts del carnet. A més, davant la policia va intentar fer-se passar per una altra persona donant dades d'un conegut seu, segons va informar ahir la Policia Local de Manresa.