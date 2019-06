Ordenen la llibertat del pare de la Nadia després de passar a presó mitja condemna

L'Audiència de Lleida ha ordenat la llibertat del pare de la Nadia després de passar empresonat mitja condemna tot i que aquesta encara no és ferma. Fernando Blanco va ser condemnat a cinc anys de presó per aprofitar-se de la malaltia de la seva filla Nadia per enriquir-se amb les donacions rebudes per a tractaments que no es portaven a terme.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat repetir de forma parcial la redacció d'aquesta sentència, que encara no és ferma. El Codi Penal estableix que una persona no pot estar en presó preventiva més de la meitat del temps de la condemna que se li ha imposat quan aquesta no és definitiva. Aquest termini es compleix justament aquest dimarts.

A més d'ordenar la seva llibertat provisional, l'Audiència estableix la retirada del seu passaport i la prohibició d'abandonar l'Estat, presentant-se al jutjat cada quinze dies.