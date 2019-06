El teatre ensenya a més de 400 alumnes manresans com tenir una revetlla segura

Més de 400 infants de les escoles Pare Algué, Oms i de Prat, Sant Ignasi, La Font i La Salle de Manresa van veure ahir al teatre Conservatori l'obra de teatre A foc lent, que tenia per objectiu conscienciar-los de les mesures necessàries per tenir una revetlla segura. Abans de la representació, responsables de Creu Roja i Xàldiga els van explicar què fer en cas que pateixin alguna ferida i també diversos consells a l'hora de llençar petards. Van ser consells bàsics com encendre els petards per la metxa, no manipular-los i no encendre'ls dins de totxos o ampolles perquè si exploten es converteixen en metralla, entre d'altres, que al llarg de l'obra es van anar repetint d'una forma més amena i divertida.

La delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps, va destacar que l'obra «se situa en el marc de la prevenció que és la millor manera de minimitzar riscos», mentre que el regidor de Protecció Civil de Manresa, Jaume Torra, esperava que «la canalla n'hagi gaudit i aprengui la lliçó i serveixi per reduir riscos».