18 mesos de presó per a un conductor mig adormit que va provocar un xoc mortal

La jutgessa ha condemnat a un total de 18 mesos de presó L. M. F. com a responsable d'un accident mortal que va tenir lloc a Guardiola de Berguedà el 26 de juliol del 2015. La sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, considera provat que el conductor s'estava adormint i malgrat això i haver-ne estat advertit va decidir continuar conduint.

L'accident va tenir lloc a la C-16, al túnel de Guardiola de Berguedà on el vehicle de l'ara culpable va ocupar el carril contrari i va xocar frontalment amb el cotxe que conduïa Pedro Martín, que va morir l'endemà del sinistre com a conseqüència de les ferides, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La víctima mortal, de 69 anys, era el magistrat president de la secció segona de l'Audiència Provincial de Barcelona. La dona del magistrat, que viatjava en el mateix vehicle, va ser ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en estat greu.

Segons explica la sentència, L. M. F. s'estava quedant adormit al volant i havia estat fent «esses» al tram de la C-16 que va des del túnel del Cadí fins al punt on va tenir lloc l'accident.

Segons la sentència, «aquesta conducció erràtica era deguda al fet que l'acusat es trobava en l'etapa immediatament anterior a la del son, és a dir, en les fases de la fatiga i la somnolència que el precedeixen». Segons la sentència, l'ara declarat culpable va ser advertit que s'estava adormint uns quilòmetres abans d'entrar el túnel de Guardiola de Berguedà -on va tenir lloc l'accident- però va decidir continuar conduint en comptes «d'adoptar la mesura fonamental de suspendre-la».

En concret, la sentència del jutjat penal 2 de Manresa condemna L. M. F. a un any de presó per un delicte d'homicidi per imprudència greu i també a mig any de presó per un delicte de lesions també per imprudència greu, a part de prohibir-li conduir durant el termini d'un any i el dret de sufragi passiu per al mateix temps de la condemna. També ha d'indemnitzar les víctimes i els familiars.

Tot i això, el conductor podrà evitar les penes de presó sempre que no torni a delinquir en el termini de dos anys.