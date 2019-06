Llibertat per al pare de la Nadia un cop complerta mitja condemna

El pare de la Nadia Nerea va sortir ahir al migdia de la presó, tot i que va marxar amb presses i es va deixar les maletes, de manera que va haver de tornar-hi per recollir-les una estona més tard. L'Audiència de Lleida va ordenar ahir la seva llibertat després que hagi passat empresonat mitja condemna perquè aquesta encara no és ferma. Fernando Blanco va ser condemnat a cinc anys de presó per aprofitar-se de la malaltia de la seva filla Nadia per enriquir-se amb les donacions rebudes per a tractaments que no es portaven a terme.

El Codi Penal estableix que una persona no pot estar en presó preventiva més de la meitat del temps de la condemna que se li ha imposat quan aquesta no és definitiva. Aquest termini de dos anys i mig va complir justament ahir, dimarts.

Funcionaris judicials van lliurar el manament judicial on s'ordenava la posada en llibertat provisional de Fernando Blanco a dos quarts d'onze del matí. Blanco, però, no va abandonar la presó fins a un quart i cinc minuts de dues del migdia, quan el seu advocat el va passar a recollir.

A la sortida, Blanco no va voler fer cap mena de declaració i el seu advocat tampoc va voler aturar-se a respondre cap de les preguntes dels periodistes. Després, però, ja des del cotxe, el lletrat, David Peña, es va limitar a dir que el seu client ha estat trenta mesos «segrestat» i que una de les primeres coses que farà Blanco serà anar a veure la seva filla.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat repetir de forma parcial la redacció de la sentència, que encara no és ferma. Peña també va assegurar que recorreran la sentència al Suprem pel que fa a les penes de presó. El recurs es pot presentar fins dilluns que ve.

L'Audiència de Lleida, a més d'ordenar la llibertat provisional de Blanco, també li ha establert la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar l'Estat. A més, s'haurà de presentar al jutjat cada quinze dies, l'1 i el 15 de cada mes.