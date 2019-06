Quatre furgonetes i un turisme xoquen a la C-55

Un accident a la C-55 a l'altura de Castellgalí ha obligat a tallar el trànsit, aquest matí, en els dos sentits de la marxa. En l'accident, al punt quilomètric 24,6 de la C-55, un encalç en el qual s'hi han vist implicats quatre furgonetes i un turisme però no hi ha hagut ferits. L'accident s'ha produït a les 8:41 i passades les 9 s'ha reobert el trànsit tot i que durant una estona hi hagut cues en els dos sentits de la marxa.





Un nou matí complicat a la C-55 entre els Comtals i Castellgalí per un accident. #desdoblemlac55 Segons els nostres polítics, hem d'estar agraïts per tots els pedaços que han fet en aquesta carretera. pic.twitter.com/0Fy4LdwZhz — NO MÉS MORTS C-55 (@NOMSMORTSC55) 5 de juny de 2019