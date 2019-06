Un vehicle xoca contra una canonada del gas a Balsareny

L'accident ha tingut lloc al carrer del Castell

Un vehicle ha xocat aquest migdia contra una canonada del gas a Balsareny, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L'accident ha tingut lloc quan faltaven 10 minuts per les dues del migdia i en aquests moments dues dotacions dels bombers encara hi estan treballant. Els fets han passat a la carrer del Castell, 21. Segons les pirmeres informacions, però, no hi ha hagut ferits.