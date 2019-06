Els agressors del vigilant de la Renfe són d'un grup conflictiu habitual

ARXIU PARTICULAR

A la dreta, imatge del vigilant, després de ser atès a l'hospital de Manresa ARXIU PARTICULAR

Els dos menors d'edat que han estat detinguts per agredir un vigilant de seguretat de l'estació de la Renfe de Manresa formen part d'un grup conflictiu que habitualment està per la zona de l'estació. Aquest grup genera inseguretat i moments de tensió entre els passatgers que habitualment passen per l'estació i també amb els mateixos vigilants. Aquests últims s'han d'enfrontar a les seves

Els dos menors van ser detinguts per agredir un vigilant de seguretat de l'estació de Renfe de Manresa, segons ha pogut saber Regió7. Els dos joves van llençar diverses pedres contra el vigilant de seguretat, dues de les quals el van impactar al cap, provocant-li ferides per les quals va haver de ser atès a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Els fets van tenir lloc aquest dimecres, a 1/4 de 6 de la tarda, a l'estació de trens de Manresa. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'una baralla entre els menors i el vigilant de seguretat, per motius que no han transcendit. Quan els agents van arribar a l'estació, van detenir els dos menors per un presumpte delicte de lesions contra el vigilant, que tenia un trau al cap i sagnava.

Les mateixes fonts han explicat a aquest diari que es tracta de dos menors d'edat que són usuaris habituals de Renfe. Malgrat això, no han donat detalls d'on es va produir exactament l'agressió ni per quins motius. Després de ser arrestats, van ser traslladats a la comissaria de Manresa, on han passat la nit. Aquest matí han passat a disposició judicial de la Fiscalia de menors, segons han confirmat els Mossos.

A la mateixa zona però unes hores més tard, a quarts de 9 del vespre, agents de la Policia Local van ser avisats que uns joves estaven provocant aldarulls a la plaça de la Reforma. Quan van arribar, però, els incívics ja havien marxat, de manera que no es va poder identificar cap dels presumptes autors dels aldarulls. Fonts policials no han pogut confirmar si hi ha alguna vinculació entre els menors que presumptament van agredir el vigilant i els joves que causaven aldarulls a la Reforma.