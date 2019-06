Una baralla entre conductors acaba amb una denúncia

Una discussió entre dos conductors a Manresa va acabar amb una denúncia per un presumpte delicte de danys. Els fets es van produir dimarts, a les 7 de la tarda, al carrer de Viladordis. Segons fonts policials, un dels dos implicats, tots dos veïns de Manresa, va estacionar el seu vehicle davant d'un gual i va ser recriminat per un altre conductor que volia sortir del garatge. Llavors, els dos homes van entrar en una discussió que presumptament va provocar que el conductor que volia sortir del garatge produís danys al vehicle de l'altre. Segons les mateixes fonts, s'han obert diligències policials per un delicte de danys lleus i la documentació tramitada, juntament amb els efectes ocupats, han estat remesos al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.