La Guàrdia Civil multa dos nord-catalans que portaven la senyera a la matrícula

La Guàrdia Civil ha imposat una sanció a dos veïns de Formiguera (Capcir) que duien un adhesiu amb la bandera catalana acompanyat de les paraules «Pays Catalan» en un lateral de la matrícula del cotxe. Segons va informar l'emissora de ràdio France Bleu, els fets es van produir la setmana passada a la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell), quan un agent de la Guàrdia Civil va aturar aquest vehicle amb matrícula francesa i va instar la parella de nord-catalans a treure l'adhesiu de sobre la matrícula. Tot i mostrar el seu desacord, van decidir retirar-lo, però l'efectiu policial els va denunciar, presumptament, per haver-li «faltat el respecte». Una hora després, van poder reprendre el seu viatge cap a Andorra. Portar adhesius com aquest, sempre i quan no es tapi la identifició, és habitual a França.