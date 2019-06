Un mecànic que provava un camió i un cotxe d'autoescola s'accidenten a Manresa i deixen dos ferits

Punt de la carretera de Vic on va tenir lloc l'accident.

Un mecànic que provava el funcionament d'un camió ahir al migdia a Manresa va xocar amb un cotxe d'autoescola i va deixar dues persones ferides lleus, segons ha informat la Policia Local. L'accident va tenir lloc a les 12 del migdia a la carretera de Vic, a l'altura del número 244, on hi ha el bar Berga.

Segons les mateixes fonts, es va produir una envestida lateral entre el camió, de la marca Iveco i que en aquell moment era conduït per un mecànic, veí de Sant Joan de Vilatorrada de 43 anys, i el turisme de l'autoescola, de la marca Seat Leon, en el qual hi viatjaven una noia de 20 anys de Sant Guim de Freixenet, que estava fent classes per treure's el carnet de conducció, i el professor, un veí de Calaf de 57 anys. Els dos vehicles circulaven en sentit pujada quan van topar de costat.

Els dos ocupants del cotxe d'autoescola van ser atesos per personal sanitari al lloc dels fets, amb ferides de caràcter lleu, segons fonts de la Policia Local. El mecànic que conduïa el camió va resultar il·lès.