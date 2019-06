Xoc entre quatre furgonetes i un turisme a la C-55, a Castellgalí

Un accident a la C-55 a l'altura de Castellgalí va obligar a tallar el trànsit, ahir al matí, en els dos sentits de la marxa, fet que va provocar cues entre Castellgalí i el barri manresà dels Comtals. En l'accident, al punt quilomètric 24,6, hi va haver un encalç en el qual es van veure implicats quatre furgonetes i un turisme però no hi va haver ferits. L'accident es va produir a les 8.41 h i passades les 9 es va reobrir el trànsit, tot i que durant una estona hi va haver cues en els dos sentits de la marxa, en el tram entre el barri manresà dels Comtals i Castellgalí.