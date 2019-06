Confinada una escola d'Abrera per un possible fuga tòxica en una empresa de neteja

Un possible episodi de toxicitat en una empresa de neteja de cisternes de productes químics d'Abrera ha oblidat a confinar l'escola Platon d'aquest municipi del Baix Llobregat que es troba en una zona propera, segons informa Protecció Civil, que recomana no apropar-se a la zona. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) està en contacte amb l'escola i l'Ajuntament d'Abrera. Protecció Civil informa que el confinament s'ha fet com a mesura preventiva seguint els protocols establerts en aquests casos. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat a la zona.





