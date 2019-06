Creen un grup de suport a Jordi Pesarrodona a Telegram

Usuaris de Telegram han creat en aquesta aplicació de telefonia mòbil un grup de suport al regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona. L'adreça del grup és T.me/PESARRODONA

L'encara regidor en funcions de Cultura de Sant Joan serà jutjat per desobediència al Tribunal Constitucional en relació amb el referèndum de l'1-O, i la fiscalia demana per a ell les penes màximes previstes per aquests casos, que són 12 mesos de multa i 2 anys d'inhabilitació. En termes econòmics, el total de la multa demanada és de 5.475 euros.