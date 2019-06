Els detinguts per l'agressió a la Renfe eren de l'Estrep, que garanteix que prendrà mesures

| Arxiu particular

Els dos menors detinguts aquest dimecres per l'agressió a un vigilant de l'estació de la Renfe de Manresa, eren menors joves tutelats que estaven el centre l'Estrep de Sant Salvador de Guardiola, segons van confirmar ahir fonts del departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat. Segons van afirmar les mateixes fonts, el centre s'ha compromès a prendre mesures.

Els dos menors van ser detinguts dimecres com a presumptes autors d'una agressió a un vigilant de l'estació de tren que va rebre l'impacte de dues pedres al cap. Els dos joves van passar a disposició de la fiscalia de menors i després van sortir en llibertat. Segons van concretar fonts del mateix departament, actualment un dels joves continua a l'Estrep mentre que el segon jove que va ser detingut ha estat traslladat a un altre centre de menors.

Les mateixes fonts també explicaven ahir que s'ha abordat el tema amb el cap d'estació i que s'ha acordat que els educadors que acompanyen els menors fins a l'estació, ara en comptes de marxar ràpidament, s'esperaran que els nois hagin marxat amb el tren. També s'han compromès a estar més pendents dels joves del centre que estiguin per la zona. A més, asseguren que l'incident s'està treballant amb tots els residents al centre de forma col·lectiva

També van explicar que preveuen convocar una reunió amb els veïns i l'ajuntament per tal de millorar la relació del centre amb el municipi.

Regió7 ja avançava ahir que un vigilant de l'estació va rebre dues pedrades per part d'un grup de joves que des de fa temps genera mala maror a la zona. Segons va explicar el mateix vigilant que va resultar ferit, l'agressió de dimecres es va produir després que dimarts ja hi hagués hagut tensió entre ell i els menors que havien acudit a l'estació.

El dimarts els hauria retret que haguessin tirat una palanca que impedeix l'arrencada del tren, mentre que el dimecres, tres menors van accedir a l'estació i un d'ells no hauria validat el bitllet, motiu pel qual el vigilant els va cridar l'atenció.

Arran d'això i al veure's sorpresos per un segon vigilant -que havia estat alertat pel primer- un cop a l'interior de l'estació els menors van baixar a la zona de vies i en el marc d'una persecució amb els vigilants els les van acabar tirant i dues d'elles van impactar contra el que va resultar ferit.