Enxampen un menor i dues dones robant en una botiga del carrer Guimerà de Manresa

Un menor i dues dones van ser enxampats robant ahir al vespre en una botiga de roba del carrer Àngel Guimerà de Manresa. Segons fonts policials, es tracta de dos furts que van tenir lloc de forma separada però amb pocs minuts de distància. El primer es va produir al voltant de les 7 de la tarda. L'establiment va detectar un menor que estava intentant emportar-se articles sense pagar. Quan una unitat de Policia Local va arribar al lloc, va trobar el menor amb uns pantalons posats als que havia trencat el dispositiu de seguretat de la botiga.

El menor va ser traslladat a dependències policials per tal de ser entregat als seus tutors i informar-los dels drets que té el menor com a persona investigada per un delicte lleu de danys i un delicte lleu de temptativa de furt. El segon robatori va tenir lloc vint minuts més tard. Un establiment de roba (aquest diari no ha pogut confirmar si es tracta del mateix) va detectar dues dones que estaven amagant-se articles, segons ha informat la Policia Local.

Quan va arribar una patrulla les dones ja es trobaven al carrer i en el seu escorcoll van trobar diferents articles que s'havien emportat de la botiga trencant-ne les alarmes. Les dues dones, que són veïnes de Manresa, van ser informades dels drets com a persones investigades també per delicte lleu de furt i delicte lleu de danys, com en el cas del menor.