Evacuen un bloc de la Font dels Capellans per una fuita de gas

Una fuita de gas ha obligat a evacuar el bloc número 15 de la Font dels Capellans de Manresa, aquest matí, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

La fuita s'ha produït al tercer pis on, en el marc d'unes obres haurien tallat un tub de la instal·lació del gas. L'avís s'ha produït a les 11:53h i a les 12:09 ja s'havia tallat el subministrament de gas. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat set dotacions dels bombers i s'ha desallotjat tot el bloc.

També s'han ventilat diversos pisos per evitar que hi pogués quedar gas. Finalment, a les 12:50h s'ha donat la situació per normalitzada després que els bombers hagin inspeccionat tots els pisos per assegurar-se que no hi havia quedat gas estancat.