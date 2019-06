Un vigilant de la Renfe agredit: «Van baixar a la via a buscar pedres i ens les van tirar»

Un vigilant de seguretat de l'estació de la Renfe de Manresa va resultar ferit al cap dimecres després que un grup de joves li tirés diverses pedres que havien agafat de la mateixa via, dues de les quals van impactar al cap i va haver de ser atès a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on li van posar cinc grapes a les dues ferides que tenia. El mateix vigilant, J. G. P., ha relatat a Regió7 com va viure els fets que van tenir lloc dimecres a la tarda quan els menors «van baixar a la via a buscar pedres i ens les van tirar». Els Mossos d'Esquadra van detenir dos dels menors com a presumptes autors dels fets.

L'agressió es va produir dimecres, però, segons explica el vigilant de seguretat, la situació conflictiva amb aquests menors, que intimiden passatgers i tenen comportaments incívics als trens, ja fa temps que dura i dimarts, el dia abans de l'agressió, ja es van viure moments de forta tensió, amb els mateixos joves que dimecres van protagonitzar l'agressió.

J.G.P. narra que els joves «van entrar molt eufòrics i volien anar a Barcelona» per celebrar el final del ramadà. Explica que és habitual que tirin d'una palanca que evita que el tren pugui posar-se en marxa, cosa que, segons el vigilant, aquests joves fan habitualment perquè el tren esperi amics seus que arriben amb posterioritat a l'estació. Dimarts, diu, els va demanar que no ho fessin, però al final els joves ho van acabar fent i els ho va recriminar. Aleshores, sempre segons la seva versió, els joves s'hi van encarar i el van insultar fins que finalment va avisar els Mossos d'Esquadra, que van anar a l'estació i van fer marxar els joves de la zona.

Habitualment, diu el vigilant, els joves acostumen a arribar a la zona cap a la una del migdia, però el dimecres, el dia de l'agressió, no els va veure fins que aproximadament van ser les cinc de la tarda. Narra que primer va veure un cap, i quan s'hi va acostar va reconèixer quatre dels joves que havien generat incidents dimarts, i un d'ells feia gestos amenaçadors. Davant d'aquesta situació va preveure que podria haver-hi problemes i va trucar a un altre vigilant que custodia el tren accidentat el febrer passat entre Manresa i Castellgalí –està aparcat a l'estació de Manresa en un punt allunyat de la terminal de passatgers– perquè anés a l'edifici de la mateixa estació. Aleshores, diu, tres dels joves van entrar a l'estació i dos d'ells van validar el bitllet però un no ho va fer, cosa que el vigilant els va recriminar i ells s'hi van encarar, però en accedir a les andanes van quedar sorpresos per la presència d'un segon vigilant a les instal·lacions. Aleshores, diu J.G.P., els menors «van baixar a les vies del tren a buscar pedres i ens les van començar a tirar». Llavors, diu, va coincidir amb l'arribada d'un tren, i els joves van pujar a l'andana, però «en veure que els perseguíem, un dels nois en veure que anava cap a ell em va tirar més pedres i una em va tocar el cap». Llavors, diu el vigilant, «m'hi vaig posar la mà i vaig veure que tenia sang, però amb el company vam continuar perseguint-los, vam sortir al carrer i van continuar tirant pedres i una altra em va tornar a impactar al cap».

Malgrat els dos impactes que va rebre, diu, quan van veure que als joves se'ls havien acabat les pedres, van intentar perseguir-los però es van fer escàpols. També detalla que «un dels joves va intentar calmar la situació, però no se'n va sortir». Finalment, van avisar els Mossos d'Esquadra, que van detenir dos dels joves i que ahir van passar a disposició de la Fiscalia de Menors després d'haver passat la nit a la comissaria de Manresa, segons van confirmar fonts del mateix cos policial.

A la mateixa zona, però unes hores més tard, a quarts de 9 del vespre, agents de la Policia Local van ser avisats que uns joves provocaven aldarulls a la plaça de la Reforma. Quan hi van arribar, però, ja havien marxat i no es va poder identificar cap dels presumptes autors dels aldarulls. Fonts policials no han confirmat si hi ha alguna vinculació entre els menors que presumptament van agredir el vigilant i els joves que causaven aldarulls a la Reforma.