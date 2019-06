Evacuen un bloc de pisos de la Font dels Capellans peruna fuita de gas

Una fuita de gas va obligar, ahir al migdia, a evacuar el bloc 15 de la Font dels Capellans de Manresa, segons fonts dels Bombers. La fuita es va produir al tercer pis, on unes obres haurien tallat un tub del gas. Al lloc s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers i es va desallotjar tot el bloc. Els bombers van ventilar alguns pisos per fer sortir tot el gas i van fer una revisió pis per pis per assegurar que enlloc no hi havia gas estancat.